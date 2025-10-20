پخش زنده
رئیس شورای تجاری روسیه–ایران گفت: ایران و روسیه با هدف تسهیل قوانین، توسعه زیرساختهای تجاری و گسترش همکاری در حوزههای فناوری، کشاورزی و ترانزیت شمال–جنوب، گامهای تازهای در مسیر تعمیق روابط اقتصادی برداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لئونید لوژنکو، رئیس شورای تجاری روسیه–ایران، در بیست و دومین اجلاس شورای بین المللی همکاریهای تجاری اتاق بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر گفت: در شورای تجاری روسیه–ایران با برنامهای استراتژیک در حال پیشبرد همکاریهای دوجانبه هستیم و توسعه روابط در حوزه فناوریهای نوین، مخابرات، پزشکی و بهویژه امنیت سایبری را بهعنوان اولویتهای کلیدی دنبال میکنیم.
وی با اشاره به اهمیت افزایش حجم تجارت دوجانبه افزود: بخش عمده صادرات روسیه به ایران شامل غلات، چوب، دانههای روغنی، مواد شیمیایی، آلومینیوم، زغالسنگ و آهنآلات است، در حالیکه ایران نیز قطعات یدکی، محصولات انرژی، سرامیک، سیمان و کالاهای کشاورزی را به روسیه صادر میکند. حدود ۶۰ درصد از کل تجارت میان دو کشور به محصولات کشاورزی اختصاص دارد.
لوژنکو در ادامه با تأکید بر لزوم رفع موانع تجاری گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، تسهیل مقررات در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. هدف ما اصلاح قوانین دستوپاگیر و تحقق پتانسیل واقعی تجارت میان دو کشور است.
وی همچنین از حضور نمایندگان وزارتخانههای صنعت، اقتصاد و کشاورزی روسیه و بانکهای دو کشور در این نشست خبر داد و افزود: امروز بیش از ۸۰ درصد حجم تبادلات تجاری ایران و روسیه با ریال و روبل انجام میشود و این موضوع گام بزرگی در جهت استقلال مالی و کاهش وابستگی به ارزهای ثالث است.
رئیس شورای تجاری روسیه–ایران تأکید کرد: ما مصمم هستیم قوانین مزاحم را کنار بزنیم تا تجارت میان ایران و روسیه در مسیر رشد واقعی خود قرار گیرد و این نشست میتواند زمینهساز جهشی تازه در همکاریهای اقتصادی دو کشور باشد.
در همین حال، دیمیتری کوروچکین، نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه، در بیستودومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر، با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه خزر در نظم جدید اقتصادی جهان گفت: دریای خزر با منابع غنی انرژی، مسیرهای ترانزیتی و موقعیت ژئواقتصادی منحصربهفرد، میتواند به یکی از قطبهای اصلی توسعه اقتصادی جهان تبدیل شود.
او افزود: کریدور بینالمللی شمال–جنوب، ظرفیت آن را دارد که منطقه خزر را به مسیر ترانزیتی چندوجهی برای حملونقل جهانی تبدیل کند و بستر لازم را برای افزایش تبادلات میان ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان فراهم آورد.
کوروچکین با اشاره به علاقهمندی روزافزون تجار روس به بازار ایران گفت: «ایران از پتانسیلهای گستردهای در حوزههای کشاورزی، فناوری و انرژی برخوردار است. امضای تفاهمنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عضویت تهران در گروه بریکس، چشمانداز تازهای برای همکاری بخش خصوصی دو کشور گشوده است.
وی همچنین از اجرای پروژههای مشترک سرمایهگذاری تا سال ۲۰۳۰ در قالب برنامه توسعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی روسیه، همکاری با ایران در حوزه کشاورزی، فناوریهای نو، نساجی و گردشگری را در اولویت قرار داده است.
کوروچکین در پایان با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی حجم تعاملات اقتصادی کشورهای حوزه خزر طی دو سال گذشته تصریح کرد: هماهنگی بیشتر در زمینههای گمرکی، لجستیکی و زیرساختی میتواند منطقه خزر را به یکی از محورهای اصلی رشد و ثبات اقتصادی در اوراسیا تبدیل کند. تعاملات اقتصادی میان کشورهای خزر باید همچون زنجیرهای منسجم و پیوسته ادامه یابد تا به رشد پایدار، افزایش سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای فناورانه بینجامد.