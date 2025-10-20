کاهش ۱۰ درصدی حوادث کاری در بجنورد
نیمه اول امسال در مجموع ۳۲۵۰ نفرساعت آموزش ایمنی در کارگاههای فعال بجنورد برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بجنورد گفت: در راستای ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان، مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بجنورد در نیمه اول سال ۱۴۰۴ افزون بر ۳۲۵۰ نفر ساعت آموزش ایمنی برگزار کرده و در نتیجه حوادث کاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ده درصد کاهش یافته است.
ارسلان پاکنام افزود: در حال حاضر، ۴۸۳۵ کارگاه فعال در شهرستان بجنورد وجود دارد که این آموزشها تاثیر قابل توجهی در کاهش حوادث کاری داشته است.
وی گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده، در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته، نرخ حوادث در شهرستان بجنورد ده درصد کاهش یافته است که نشان از اثربخشی برنامههای آموزشی و توجه جدی به موضوع ایمنی در محیطهای کاری است.