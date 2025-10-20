پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی گفت: ۷۱ کیلومتر خط انتقال و شبکه آبرسانی در استان با ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار اصلاح و توسعه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی گفت: از این میزان ۱۱ هزار و ۳۰۵ متر خط انتقال و ۲۱ هزار و ۴۲۹ متر نیز شبکه توزیع آب شرب بوده که اصلاح و بازسازی شده است.
وی افزود: همچنین در بخش توسعه ۱۸ هزار و ۱۵۳ متر خط انتقال و ۲۰ هزار و ۵۷۴ متر شبکه توزیع جدید احداث و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
فاطمی، هدف از اجرای این طرحها را کاهش هدر رفت آب، افزایش ظرفیت انتقال و بهبود پایداری جریان آب در نقاط مختلف استان عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی یادآور شد: خراسان شمالی ۲ هزار و ۷۸۹ کیلومتر خط انتقال و ۴ هزار و ۹۰ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب دارد که به صورت مستمر پایش و بازسازی میشود تا روند خدماترسانی به مردم بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ادامه یابد.