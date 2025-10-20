مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: واکسن دامی برای بیماری‌های مهم و راهبردی به وفور تامین شده و مشکلی برای تامین واکسن رایگان دام‌ها در استان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسگری فرد بیان کرد: هر دامداری در خوزستان تاکنون واکسن دامی دولتی دریافت نکرده است، در صورت اعلام نیاز به این اداره کل در کمترین زمان ممکن واکسن مورد نیاز به صورت رایگان تامین و تحویل می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲ طرح واکسیناسیون دامی در خوزستان اجرا شده است، اظهارکرد: سه طرح واکسیناسیون دامی دیگر نیز هم اکنون در دستور کار است که به صورت رایگان انجام می‌شوند.