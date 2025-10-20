

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، تیم کبدی دختران کشورمان پس از شکست سریلانکا در مسابقه روز گذشته در دومین بازی خود ۳۳_ ۱۹ بنگلادش را شکست داد تا عصر امروز در فینالی زود رس به مصاف تیم هند برود.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.