به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مدیر مرکز اسناد تاریخی فرهنگسرای شهرداری بندرعباس گفت: این پویش در فضای مجازی و با هدف لزوم توجه مسئولان مربوط به حفظ و مرمت بنای تاریخی عمارت کلاه فرنگی بندرعباس راه اندازی شد.

حسین حسین زاده شهابی افزود: انتظار است در روز‌های پیش رو هرمزگانی‌های بیشتری نیز به پویش بپیوندند.

نیما صفا پژوهشگر تاریخ و از فعالان این پویش هم گفت: عمارت کلاه فرنگی بندرعباس تنها بنای باقیمانده از عصر صفوی در بندرعباس است که قدمتی نزدیک به تاسیس شهر بندرعباس دارد و این روز‌ها در معرض تخریب قرار دارد.

سپهر زارعی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان نیز گفت: مالکیت و مدیریت این بنای ۴۰۰ ساله دستکم از دهه ۷۰ خورشیدی با مسئولان حوزه علمیه هرمزگان بوده و نیاز است برای بازسازی و مرمت بنا همکاری‌های بین ادارات و بخش‌ها بیشتر شود.

عمارت کلاه فرنگی روبروی اسکله قدیمی بندر شهیدحقانی بندرعباس واقع است و در دوران شاه سلطان حسین صفوی به مدت ۵۵ سال محل فعالیت کمپانی هند شرقی هلند بوده و از همین بنا در دوران قاجار بعنوان مقر حکومتی و در زمان پهلوی بعنوان گمرک استفاده می‌شده است.

عمارت کلاه فرنگی در دهه هفتاد خورشیدی نیز مدتی با کاربری خوابگاه حوزه علمیه برادران، مسکونی بود.

هم اینک از محوطه بنای عمارت کلاه فرنگی بعنوان توقفگاه موقت خودرو‌ها استفاده می‌شود و ساختمان بنا نیز فرسوده و در آستانه تخریب قرار دارد.