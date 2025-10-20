به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شهر کلیشاد و سودرجان گفت: از ابتدای امسال تا کنون با پیگیری نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیش از ۸۰ درصد از معابر خاکی و ۱۰۰ درصد از معابر اصلی شهر که آسفالت آن فرسوده و خراب بودند با بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه زیر سازی و آسفالت شده است.

مهدی مختاری افزود: فقط ۳۰ درصد از معابر محله افجد در این شهر خاکی است که تا پایان امسال با بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار زیر سازی و آسفالت می‌شود.