به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی شش ماه نخست امسال ۲۴۴ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست داده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی قربانیان افزود: ۱۸۸ نفر از کشته‌شدگان مرد و مابقی زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران به شهرستان‌های دارای بیشترین آمار تلفات اشاره کرد و گفت: بابل با ۳۸، ساری با ۳۴ و آمل با ۳۳ فوتی بیشترین آمار را داشته‌اند، این در حالی است که در شهرستان رامسر هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

عباسی در ادامه به محل وقوع حوادث اشاره کرد و افزود: از ۲۴۴ کشته تصادفات، ۱۸۲ نفر در حوادث برون‌شهری و راه‌های روستایی و ۶۲ نفر در حوادث درون‌شهری جان باخته‌اند.

وی با بیان افزایش آمار مصدومان گفت: ۷ هزار و ۷۴۲ نفر طی شش ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در پایان بر لزوم فرهنگ‌سازی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی و برنامه‌ریزی پیشگیرانه، در کاهش آمار کشته‌ها و مصدومان حوادث رانندگی مؤثر باشند.