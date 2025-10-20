آغاز جشنواره ترنج در مازندران
ششمین دوره جشنواره تئاتر ترنج در تنکابن آغاز شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
دبیر ششمین جشنواره تئاتر ترنج مازندران با بیان اینکه ۱۲ نمایش از غرب مازندران متقاضی حضور در این جشنواره بودند، گفت: ۶ اثر نمایشی راهیافته به بخش مسابقه جشنواره تئاتر ترنج در سه روز روی صحنه میروند.
نعیم صالحی افزود: نمایشهای مکث در مدار سرگیجه به کارگردانی امید نوعیشاد، گویا گویا گویهایش را گم کرده به کارگردانی فریبرز رسولیپور، خوابگرد به کارگردانی امیر سیاح البرزی از شهرستان تنکابن، نمایشهای چخوف به کارگردانی محسن رودباری و و مینا و پلنگ به کارگردانی سید مصطفی حسنی از شهرستان نوشهر و نمایش واحد ۲۲ چه خبره به کارگردانی مسلم خردمند از چالوس به مرحله نهایی این دوره از جشنواره راه یافتند
او ادامه داد:تماشای این آثار برای مردم رایگان است و نشستهای نقد و بررسی آثاری نیز از ساعت ۹ تا ۱۱ روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میشود.
جشنواره تئاتر ترنج ویژه هنرمندان تئاتر غرب مازندران است که از دهه ۸۰ آغاز شده است