رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای رامهزمز گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ عدد علائم ترافیکی در محور‌های مختلف شهرستان نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مظاهری‌پور اظهار کرد: در راستای افزایش ایمنی و بهبود کیفیت راه‌ها، بیش از هزار و ۸۰۰ عدد علائم ترافیکی در محور‌های مختلف شهرستان رامهرمز نصب شده است.

وی افزود: علاوه بر نصب علائم، پروژه‌های تعریض محور‌های روستایی سرچشمه به طول ۳ کیلومتر انجام و تعریض محور‌های روستایی راهدار‌ها و دهستان سرطا به طول مجموع ۶ کیلومتر نیز درحال اجراست.

مظاهری پور می‌گوید: همچنین روشنایی طولی ۸ کیلومتری در دهستان سرطا درحال اجرا و بیش از ۲ کیلومتر شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.