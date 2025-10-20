به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران بر مشارکت همه‌جانبه مردم در پاکسازی و صیانت از حریم راه‌های استان تأکید کرد.

اسماعیل فولادی گفت: پاکسازی و حفظ حریم راه‌ها نیاز به یک فرهنگ‌سازی وسیع در سطح جامعه داشته و همه آحاد مردم باید نسبت به این مهم خود را مسئول بدانند.

وی با اشاره به حجم بالای ترافیک در محورهای ارتباطی مازندران افزود: حاشیه و حریم راه‌های این استان سرسبز، همواره باید پاک و زیبا باشد.

معاون راهداری استان با بیان اینکه حفظ و پاکسازی حریم راه جزء وظایف همگانی است، تأکید کرد: تمام مسئولان ذیربط باید با تمهیدات لازم در زمینه زیباسازی و پاکسازی منظر حریم راه‌ها کوشا باشند.

فولادی در ادامه به اقدامات انجام‌شده اشاره و بیان کرد: این اداره کل با تلاش شبانه‌روزی راهداران، عملیات پاکسازی شانه راه، تسطیح حریم راه، لکه‌گیری آسفالت، رفع خاموشی چراغ‌های چشمک‌زن، اصلاح و ترمیم علائم، شستشوی تابلوها و جمع‌آوری بنر و استند را انجام داده است.

وی با اشاره به ماده ۷ آیین‌نامه حریم راه‌ها هشدار داد: هرگونه ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نصب تابلو یا اشیاء دیگر در راه‌ها و حریم قانونی آنها ممنوع است.