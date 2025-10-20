

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل انتقال خون مازندران از کاهش همه گروه‌های خونی به ویژه A مثبت، A منفی، O منفی و O مثبت خبر داد و گفت: ذخیره خون استان نگران کننده است و از مردم تقاضا می‌شود با مراجعه به مراکز اهدای خون، نیاز بیماران را تامین کنند.

عبدالله محمدی فیروزجایی افزود: کاهش مراجعات مردمی به پایگاه‌های انتقال خون، افزایش عمل جراحی و وجود ۲هزار ۵۰۰ بیمار تالاسمی، سبب کاهش ذخایر خون در استان شده است.

او با بیان این کمبود خون در مرکز استان بیشتر است، ادامه داد: حفظ ذخیره خون استان نیازمند مشارکت مداوم و روزانه مردم در اهدای خون است.



مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: هر واحد خون جان سه بیمار نیازمند را نجات می‌دهد و نقش مهمی در نجات زندگی بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی، دیالیزی و بیماران جراحی و تصادفی دارد.