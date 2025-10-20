به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی امینی گفت: شهرستان آباده با دارا بودن سه واحد پرورش شترمرغ پرواری و یک واحد ترکیبی مولد و پرواری هزار و ۵۴۰ قطعه شترمرغ یکی از قطب‌های تولید این پرنده در استان است.

او افزود: سالانه ۱۰۰۰ تن گوشت در مزرعه‌های پرورش شترمرغ در این شهرستان تولید می‌شود.

معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان آباده ادامه داد: در شهرستان آباده از سال ۱۳۸۹ نخستین واحد پرورش شترمرغ فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر سه واحد سنتی و سه واحد صنعتی در این شهرستان در حال فعالیت و تولید هستند و برای بیش از ۲۰ نفر اشتغال زایی داشتند.

امینی بیان کرد: بخشی از گوشت تولیدی در شهرستان آباده مصرف و مازاد آن به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

رئیس اداره بهبود تولیدات دامی نیز گفت: این پرنده با داشتن ضریب تبدیل مناسب، مقاومت بیشتر از سایر پرندگان به انواع بیماری‌ها و انگل‌ها، توقع کمتر در مصرف مواد غذایی و کنسانتره‌های گران قیمت می‌تواند پروتئین بسیار مناسبی را تولید کرده و با تولید گوشت و تخم شتر مرغ نقشی بسیار مؤثر برای سلامت جامعه داشته باشد.

سمانه نظری افزود: گوشت شترمرغ در دسته گوشت‌های قرمز طبقه بندی می‌شود و با دارا بودن چربی کمتر نسبت به گوشت گاو جایگزین مناسبی خواهد بود.

او ادامه داد: در شهرستان آباده مجتمع پرورش شتر مرغ شاهد با ظرفیت ۸۰۰ قطعه یکی از مجتمع‌های موفق در پرورش شترمرغ است که علاوه بر تامین گوشت این شهرستان استان‌های هم جوار را در تامین گوشت قرمز پوشش می‌دهد.

نظری بیان کرد: در این مجتمع برای تامین برق از انرژی خورشیدی و در تغذیه از پس مانده‌های سبزی و صیفی نظیر تفاله گوجه فرنگی استفاده می‌شود.