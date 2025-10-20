دومین دوره مسابقات رزمی چندجانبه کشوری بانوان در سبک فول‌کنتاکت کیک‌بوکسینگ AIKIA، با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رده نوجوانان مارال اکبری، زهرا اکبری، کوثر آرزندی، کیانا بگلری، نفیسه جانی، راهیل زاهدی و پریا یوسفی به عناوین قهرمانی دست یافتند.

در رده جوانان ستوده همتی، زهرا سادات سیدان، هستی رستمی، یاسمن مقدم، هستی صادق، ستاره رستمی، کوثر شکری و فاطمه کشاورز بر سکوی نخست ایستادند.

در رده بزرگسالان الهه علینژاد، کیمیا عمرانی، ملیکا باقری، محدثه کرمی‌فر، نرگس هاشمی، فاطمه یزدانی و زهرا جعفری قهرمان شدند.

این رقابت‌ها با حضور ۱۳۵ رزمی‌کار از استان‌های تهران، توابع تهران، قم و مرکزی در سالن راحله (خانه بوکس استان قم) برگزار شد.