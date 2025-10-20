رئیس اداره امور عشایر شهرستان دزپارت گفت: در راستای مقابله با تنش آبی و آبرسانی به عشایر ۳۵ مخزن پلی اتیلن آب بین عشایر این شهرستان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شمس اظهار کرد: توزیع مخزن آب در بین عشایر شهرستان در چند مرحله انجام گرفته است که در این مرحله ۳۵ عدد مخزن پلی اتیلن بین عشایر مناطق سرصحرا، خواجه انور اوند و امامزاده سید خدر توزیع شد.

وی افزود: این مناطق عشایری، از مناطق صعب‌العبور و سخت گذر عشایری شهرستان هستند که با توجه به خشکسالی و عدم بارش نزولات الهی اداره امور عشایر کار آبرسانی سیار را به صورت شبانه‌روزی بین این عشایر انجام می‌دهد.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان دزپارت بیان کرد: با توزیع این مخازن، آب مورد نیاز ۱۸۰ خانوار عشایری این مناطق تامین شده است.

شمس با بیان اینکه شهرستان دزپارت با توجه به هم مرز بودن با استان چهارمحال و بختیاری مسیر تردد بسیاری از عشایر کوچنده استان است، ادامه داد: همچنین با توجه به فصل برگشت عشایر از کوچ، توزیع علوفه و نهاده دامی در بین عشایر شهرستان را نیز در دستور کار خود داریم.