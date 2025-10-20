به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین رونمایی از این طرح و نصب پلاک هوشمند پستی بر درب منزل خانواده شهید "ولی الله شاه بابازاده" از شهدای والامقام شهر بابکان آمل با حضور معاون اداره کل پست مازندران، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان و امام جمعه آمل انجام شد.

شهردار بابکان در آئین افتتاح و رونمایی از پلاک هوشمند پستی در این شهر گفت: اجرای این طرح با همکاری اداره‌کل پست مازندران و شهرداری بابکان بوده که با انتخاب پیمانکار معرفی‌شده از سوی پست در سطح شهر بابکان اجرا خواهد شد.

ابوذر ابراهیمی، با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای قانون مصوب دولت درباره هوشمندسازی پلاک پستی منازل شهری و روستایی کشور درحال انجام است، افزود: فرایند اجرای این طرح با سیاست‌گذاری شورای اسلامی شهر در دستور کار شهرداری بابکان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست اجرای این طرح، حدود چهار هزار فقره پلاک پستی هوشمند در سطح شهر بابکان نصب خواهد شد، تصریح کرد: برای مرحله دوم این طرح نیز ۴ هزار فقره پلاک هوشمندپستی در محدوده‌های شهری و حریم شهر بابکان نصب می‌شود.

شهردار بابکان با اشاره به اینکه استانداری مازندران با ابلاغ اهمیت اجرای این طرح در تمامی شهر‌های استان تأکید کرده است، گفت: هدف نهایی از اجرای این کدپستی هوشمند منازل، کاهش مراجعه حضوری شهروندان به ادارات است و فرایند انجام کار‌ها نیز توسط کد‌های هوشمند درج شده بر روی پلاک و هماهنگی با سامانه‌های شهری دریافت خدمات عمومی نیز برای شهروندان راحت‌تر خواهد شد.

ابراهیمی، اجرای این طرح را در راستای ایجاد زیرساخت‌های شهر هوشمند در شهر بابکان اعلام کرد و یادآورشد: شهرداری بابکان درهمین راستا با تهیه بروزترین نقشه جی‌ای اس شهری، ارائه خدمات هوشمند در بیشتر حوزه‌ها را در چشم انداز آینده دیده است.

شهر بابکان با حدود ۲ هزار خانوار یکی از شش شهر درشهرستان آمل است.