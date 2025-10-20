روابط عمومی پتروشیمی پارس اعلام کرد: عملیات تعمیرات اساسی در این پتروشیمی با تلاش و همکاری شبانه‌روزی، همچنین مدیریت زمان و بهره‌وری حداکثری پایان یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی پتروشیمی پارس اعلام کرد: برنامه‌ریزی اولیه برای آغاز تعمیرات اساسی پتروشیمی پارس در ۱۲ مهر انجام شده بود، اما به‌دلیل برخی شرایط پیش‌بینی‌نشده، این عملیات از ۲۲ شهریور آغاز شد. با وجود این تعجیل ناخواسته، با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین سریع امکانات فنی، تعمیر اساسی واحد‌های استحصال اتان، استایرن مونومر و اتیل بنزن با آمادگی و هماهنگی کامل همه بخش‌ها اجرایی شد.

براساس این گزارش، کاهش چشمگیر زمان تعمیرات اساسی در واحد اتان پتروشیمی پارس از نکته قابل توجه در این عملیات بود که از ۲۶ روز در سال‌های گذشته به ۱۴ روز کاهش یافت و نشان از مدیریت زمان و بهره‌وری حداکثری در اجرای تعمیرات اساسی دارد.

عملیات تخلیه خط اسکله صادراتی بوتان و پروپان با به‌کارگیری روش‌های اصلاحی در مدت ۱۲ روز تکمیل شد، این در حالی است که زمان معمول این عملیات ۲۰ روز بوده است و به همین دلیل، در طول تعمیرات هیچ خللی در روند صادرات مجتمع‌های پارس، پارسیان سپهر و بوشهر ایجاد نشد.

استایرن مونومر صنایع پایین‌دستی کشور با تدابیر اندیشیده‌شده، در طول مدت تعمیرات اساسی پتروشیمی پارس به خوبی تأمین شد.