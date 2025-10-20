تجلیل از انجمنهای اولیاء و مربیان برتر کشوری و استانی بوشهر
در هفته پیوند اولیاء و مربیان از ۱۰۰ تن از انجمنهای برتر کشوری و استانی مدرسههای استان بوشهر تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در آیین تجلیل از انجمنهای اولیاء و مربیان برتر کشوری و استانی بوشهر در کانون امام خمینی بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه کشور که با کمک گرفتن از مردم کشور در زمینههای نظارت و پایش تحصیلی میتواند پیشرفت بیشتری داشته باشد.
غلامرضا دانشفر افزود: خانوادهها باید در گفتوگو و بیان نظر خود نیز برای افزایش کیفیت تدریس و آموزش برای پیشرفت ایران، آموزش و پرورش را یاری کنند؛ زیرا آنان همراه و شریک ما در این دستگاه هستند.
او اضافه کرد: امیدواریم انتخابات انجمن اولیاء این هفته انجام شود تا کار خود را آغاز کنند و مشارکت نقادانه و گفتوگومحور و فعال داشته باشد.
رضا ابراهیمی رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان بوشهر هم گفت: انتخابات انجمن اولیاء و مربیان سامانهای و در بیش از ۲ هزار مدرسه در استان تا ۳۰ مهر برگزار میشود و هر مدرسه بسته به جمعیت دانشآموزی خود از ۷ تا ۱۳ نفر عضو میتواند باشد.