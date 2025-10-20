به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اعلام سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای برای اجرای عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی تونل‌های محدوده شهر منجیل تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ گفت: در این مدت در محور قدیم رودبار منجیل حدفاصل کیلومتر ۲۴ تا ۲۶ محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ روز‌های شنبه و ساعت ۹ تا ۱۷ روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۹ تا ۱۴ روز‌های چهارشنبه هر هفته به غیر از روز‌های پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی و همچنین روز‌های قبل و بعد از تعطیلات چند روزه از تونل‌های شهر منجیل ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گفت: در این روز‌ها تردد همزمان با اجرای عملیات و اعمال محدودیت و رعایت جوانب ایمنی از مسیر جایگزین امکان پذیر است.

سرهنگ جاور صفاری افزود: در صورت هرگونه تغییر در محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به اجرا نشدن محدودیت در تاریخ‌ها در نظر گرفته اقدام خواهد شد.