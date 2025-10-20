مدیرعامل آبفای جنوب‌شرق استان اعلام کرد مشکل ۱۲ ساله فاضلاب باغشهر قرچک با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شهری حل می‌شود و تا تکمیل آن، طرح‌های موقت اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید منصور بقایی راه حل برطرف شدن مشکل دوازده ساله فاضلاب شهرک باغشهر قرچک را بهره‌برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهری اعلام کرد و گفت: تا زمان بهره برداری از این طرح که هم اکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، طرحهای موقت در دستور کار مسئولان قرار دارد.

وی افزود: پر شدن چاه‌های فاضلاب و سرریز آن در حاشیه شهرک‌ باغشهر قرچک مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی برای اهالی شهرک ایجاد کرده است.