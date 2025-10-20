به مناسبت هفته ملی کودک، تماشاخانه سیار در شهر نور میزبان کودکان و خانواده‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوالحسن سالاری‌فر شهردار نور با تبریک هفته ملی کودک گفت: در راستای گرامیداشت این هفته، شهرداری با همکاری شورای اسلامی شهر، جشن ویژه‌ای را برای کودکان تدارک دید تا ضمن تفریح و سرگرمی، با مفاهیم آموزش شهروندی نیز آشنا شوند.

وی افزود: بر این باوریم که آموزش‌های شهروندی باید از دوران کودکی و در مدارس آغاز شود، چرا که آینده شهر به آگاهی و مسئولیت پذیری همین نسل بستگی دارد.

شهردار نور با اشاره به اجرای طرح‌های آموزشی برای کودکان تصریح کرد: در همین راستا، پارکی به مساحت حدود هزار متر مربع در خیابان شریعتی و در محوطه کانون فکری کودکان تجهیز شده است. در این پارک بخش‌هایی مانند آموزش ایمنی آتش‌نشانی، آموزش ترافیک، فضای سبز و خدمات شهری طراحی شده تا کودکان به‌صورت عملی با مفاهیم شهروندی آشنا شوند.

وی ادامه داد: این مجموعه با نصب تابلوها، علائم و خط‌کشی‌های آموزشی تجهیز شده و با هماهنگی انجام‌شده میان مدارس و کانون پرورش فکری، بازدید‌های روزانه و هفتگی از این پارک انجام می‌شود تا آموزش‌ها به شکل مستمر ادامه یابد.

سالاری‌فر در پایان ابراز امیدواری کرد: این برنامه‌ها زمینه‌ساز رشد فرهنگی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری در میان کودکان و نوجوانان شهر نورشود.