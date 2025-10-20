پخش زنده
جوانان خوزستان مدالهای طلا و نقره مسابقات ملی مهارت را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت : فاطمه جعفرنیا از شهرستان اندیمشک با کسب مدال طلای رشته فناوری مد (خیاطی زنانه) و زهرا رابحی از خرمشهر با کسب مدال نقره رشته آشپزی، افتخاری دیگر برای استان خوزستان رقم زدند.
وی ادامه داد : بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۷۰۰ شرکتکننده از سراسر کشور در ۳۸ رشته مهارتی به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
بر اساس اعلام ادارهکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان، در این دوره از رقابتها ۱۸ نفر از مهارتآموزان استان به مرحله کشوری راه یافتند.
برگزیدگان نهایی ضمن دریافت گواهینامه و جوایز نقدی، امکان حضور در اردوهای آمادهسازی برای مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۶ در چین را خواهند داشت.
مسابقات ملی مهارت با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در حوزههای فنی و حرفهای، ارتقای سطح مهارتآموزی و انتخاب نمایندگان کشور برای رقابتهای بینالمللی برگزار میشود.