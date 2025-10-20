به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر عیلدادی گفت: از آنجایی که مقرر شده تا پروژه‌های مشترکی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری و شهرداری دزفول در حوزه بهسازی معابر و مبلمان شهری بافت قدیم اجرایی شود لذا بدیهی است اجرای تأسیسات فاضلابی این بافت باید در اولویت قرار گیرد تا سایر اقدامات عمرانی در بافت قدیم به‌صورت اصولی انجام شوند.

وی تأمین اعتبارات اولیه این پروژه را شامل یک اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی و یک اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی از طریق ماده ۵۶ تومان عنوان کرد و افزود: برای بازسازی و تکمیل شبکه فاضلاب بافت قدیم دزفول، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: در قالب این طرح با پیگیری‌های انجام شده ۲۰ کیلومتر لوله پلی اتیلن جهت تعویض شبکه آب شرب بافت قدیم دزفول از لوله‌های آزبست به پلی‌اتیلن تأمین و مقرر شده به‌طور همزمان ۲۰ کیلومتر شبکه فاضلاب نیز در این منطقه اجرا شود.

علیدادی بیان کرد: تاکنون حدود ۴۵ درصد از پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر دزفول اجرا شده و با توجه به توسعه مناطقی همچون مهرشهر و زیباشهر توجه به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.