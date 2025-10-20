به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیکر حاجیه خانم زینب مدرس قاچکانلو مادر شهید والامقام محمدرضا صفری عصر امروز در نگین شهر آزادشهر تشییع و در آرامستان این شهر به خاک سپرده شد.

مدیرکل انتقال خون گلستان با اشاره به کاهش ذخایر خونی استان در گروههای خونی آ مثبت و منفی و او مثبت از مردم به ویژه گروههای خونی او و آ برای اهدای فوری خون درخواست کمک کرد.

هفتمین مرکز مردمی «نفس» با هدف حمایت از خانواده‌ها و منصرف کردن از سقط‌ عمدی جنین به همت دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامع پزشکی در شهرستان کردکوی فعالیت خود را آغاز کرد.

فرماندار گرگان از تکمیل مرحله اول جاده طبیعت تا طبیعت گرگان تا پایان امسال خبر داد و گفت : در مرحله اول این طرح محله اوزینه گرگان را به جاده توسکستان متصل میکند سه راهی اوزینه تا جاده روستای نصرآباد تا باغ گلبن به بهره برداری خوهد رسید.

حجت الاسلام حسام امام جمعه شهرستان کردکوی در دیدار با جمعی از ورزشکاران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان این شهرستان بر ترویج ورزش برای ارتقای سلامت جامعه تاکید کرد.

زمین چمن مصنوعی دبستان ابوریحان بیرونی و ۲۲ بهمن آزادشهر با هزینه بیش از ۵۲۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

همجنین امروز کفپوش رو باز با مساحت ۳۶۰متر مربع در قالب طرح شهید سلیمانی در مدرسه حضرت سکینه دلند نصب و آماده استفاده دانش آموزان شد.

از ورزشکاران جانباز روشندل و ایثارگر علی آباد کتول در مراسمی تجلیل شد.