مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی فضاهای آموزشی و فرهنگی در روستای رستمیه آبادان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی پور افزود: در اجرای این طرح سه کلاس درس و یک باب نمازخانه در مدرسه روستای رستمیه آبادان با زیربنای ۱۵۹ مترمربع و در زمینی به مساحت ۱۴۶۰ مترمربع احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه اعتبار اجرای این طرح بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات خیری و استانی تأمین گردیده است، ادامه داد: حضور و مشارکت خیرین در عرصه مدرسهسازی و بهسازی فضاهای آموزشی، جلوهای زیبا از همدلی و احساس مسئولیت اجتماعی است.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان بیان کرد: امروز شاهد به ثمر رسیدن یکی دیگر از طرحهای آموزشی هستیم که با همت مؤسسه خیریه موج مهربانی، فضای مناسبی برای تحصیل دانشآموزان عزیز روستای رستمیه فراهم شده است. این اقدام ارزشمند، علاوه بر توسعه ظرفیت آموزشی، زمینه ارتقای فرهنگی و تربیتی دانشآموزان را نیز فراهم میکند..