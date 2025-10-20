پخش زنده
امروز: -
به منظور ارتقای کیفیت خدمات اینترنت همراه، ظرفیت فناوری نسل چهارم در ششماهه نخست سال جاری، در ۲۰ سایت همراه اول استان یزد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه یزد با اشاره به توسعه خدمات ارتباطی و بهبود پوشش شبکه در استان، از افزایش ظرفیت فناوری نسل چهارم (۴G) در ۲۰ سایت همراه اول در شش ماه نخست سال خبر داد.
مسعودیمقدم افزود: این اقدام با سرمایهگذاری بالع بر ۳۵۰ میلیارد ریال و با هدف ارتقای کیفیت سرویسدهی، افزایش سرعت اینترنت همراه و بهبود تجربه کاربران در مناطق پرترافیک و کمبرخوردار انجام شده است.
گفتنی است در حال حاضر تعداد سایتهای تلفن همراه در استان یزد ۱۱۶۶ و شامل ۲۷۸۸ تکنولوژی ۲G, ۳G,۴G است.