به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ساعت ۱۵ و ۲۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه امروز زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر عمق ۱۰ کیلومتری و ساعت ۱۳ و ۵۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتردر عمق ۷ کیلومتری زمین در امیریه شاهرود رخ داد .

همچنین ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه و ۲۱ ثانیه هم زمین لرزه ۳.۵ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در فاضل آباد استان گلستان رخ داد که در شاهرود هم احساس شد.

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت : بررسی ۳ تیم ارزیاب هلال احمر به این منطقه نشان داد که این لرزش ها خسارتی نداشته است .

امیریه در مرز بین استان‌های سمنان و گلستان واقع است