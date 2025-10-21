به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه صبح امروز سه شنبه به استان ایلام سفر کرد تا ضمن بازدید از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه‌ قضائیه، روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات قضایی به مردم ایلام را بررسی کند.

قرار است در این سفر، رئیس قوه قضائیه، ضمن دیدار با دانشجویان و اقشار مختلف در نشست شورای اداری استان ایلام نیز شرکت کند.

معاونان قوه قضائیه نیز در این سفر یکروزه به نمایندگی از رئیس دستگاه قضا به شهرستان‌های مختلف سفر و مسائل و مطالبات مردمی را بررسی خواهند کرد.