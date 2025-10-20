به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در مراسمی با حضور فرماندهان نظامی مراسم افتتاحیه دوره مهارت آموزی کارکنان وظیفه قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان برگزار و از سربازان مهارت دیده تجلیل شد.

امیر بختیار کرمی نیا فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان گفت:سربازان در طول دوره خدمت سربازی خود در مجتمع مهارت آموزی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در رشته های برق خودرو،تعمیرات تلفن همراه،تعمیرات لوازم خانگی و ...آموزش دیده و پس از اتمام دوره سربازی با داشتن این مهارت ها می توانند مشغول بکار شوند.