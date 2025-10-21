پخش زنده
امروز: -
طبث مصوبه هیأت وزیران دستگاههای اجرایی استان ها ملزم به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر مصرف ایمن و بهینه گاز گفت: باتوجه به آغاز فصل سرد سال،علاوه بر توصیه به رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، بر ضرورت صرفهجویی و مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید می شود.
ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: رعایت اصول مصرف ایمن و بهینه، نقشی اساسی در تأمین پایدار جریان گاز برای همه مشترکان در سراسر کشور دارد.
وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز افزود: شرکت گاز استان اصفهان در راستای اجرای این مصوبه ملی، تیمهای پایش و نظارت بر مصرف گاز دستگاههای اجرایی را تشکیل داده تا بهصورت مستمر وضعیت سامانههای گرمایشی و رعایت دمای آسایش را بررسی کنند و در صورت تخلف، اخطار قطع جریان گاز صادر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز خانگی گفت: مشترکان ملزم هستند از دودکشهای استاندارد، شیلنگهای مخصوص گاز با بست ایمن و کلاهک H استفاده کرده و از بهکارگیری دودکش مشترک برای چند وسیله گازسوز خودداری کنند تا از بروز حوادث ناگوار مانند گازگرفتگی جلوگیری شود.
ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: همچنین بازبینی شبکه های موتورخانه با سنجش متخصصان را ضروری دانست و افزود: صرفهجویی در مصرف گاز علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، موجب پایداری شبکه گاز و بهرهمندی عادلانه همه هموطنان از این نعمت خدادادی خواهد شد. وی افزود: استفاده از بخاریهای بدون دودکش در فضای بسته منازل بههیچوجه مجاز نیست و شهروندان باید از وسایل گرمایشی دارای دودکش استاندارد استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین با اشاره به خطرات ناشی از استفاده نادرست از وسایل گازسوز، تاکید کرد: بهکارگیری اجاق گاز برای گرمایش محیط بسیار خطرناک بوده و میتواند موجب انتشار گاز منوکسیدکربن شود.
ابراهیم محسنی هماگرانی گفت: استفاده از لولههای آکاردئونی برای بخاری یا آبگرمکن ممنوع است و شهروندان باید از شیلنگهای مخصوص گاز با بست ایمن استفاده کنند.
وی بیان کرد: از شهروندان درخواست میشود پیش از آغاز فصل سرما، نسبت به سرویس و بازبینی وسایل گازسوز، بررسی مسیر دودکشها و اطمینان از نصب صحیح کلاهک H اقدام کنند تا از بروز حوادث ناگواری مانند گازگرفتگی جلوگیری شود. همچنین از عموم مردم تقاضا میشود در صورت بروز حوادث مرتبط با گاز، مشاهده موارد ناایمن یا هرگونه تخلف در مصرف گاز، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۹۴ به مرکز فوریتهای گاز اصفهان گزارش دهند.
محسنی هماگرانی تاکید کرد: استفاده از هرگونه وسایل گرمایشی در فضای باز از جمله گرمایشی، تابشی و میز آتش در دوره سرد سال ممنوع است و با واحدهای صنفی استفاده کننده از این وسایل برخورد قانونی صورت می پذیرد.
وی در پایان با اشاره به شعار زمستان با انضباط انرژی گفت: همراهی مردم و دستگاههای اجرایی در مصرف ایمن و بهینه، ضامن گذر از زمستانی گرم، آرام و بدون قطعی گاز در استان است.