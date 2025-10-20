پخش زنده
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ابلاغ نخستین ویرایش مبحث بیستوچهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان «انطباق شهری ساختمان» توسط وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: نخستین ویرایش مبحث بیستوچهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان «انطباق شهری ساختمان» توسط وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور ابلاغ شد.
مانیفر افزود:این مبحث بهعنوان تازهترین دستاورد نظام فنی و مقرراتی کشور، چارچوبی جامع برای پیوند میان ساختمان و محیط شهری پیرامون آن فراهم میآورد.
وی گفت: تدوین این مبحث در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، حفظ هویت ایرانی–اسلامی شهرها و بهبود سیما و منظر شهری انجام گرفته است.
مبحث ۲۴، ساختمان را نه بهصورت یک واحد منفرد، بلکه بهعنوان جزئی از کالبد سکونتگاه شهری مورد توجه قرار داده و چهار محور اصلی انطباق با زمین، انطباق کاربری، انطباق کالبدی و انطباق سیما و منظر شهری را بهعنوان مبانی فنی و اجرایی خود معرفی میکند.
در مقدمه این مبحث تأکید شده است که کیفیت محیط زندگی، حاصل تعامل هماهنگ اجزای کالبدی، کارکردی و اجتماعی سکونتگاه است و ساختمانها باید در طراحی، اجرا و بهرهبرداری، تابع قواعد انطباق با بافت شهری، اقلیم، اقتصاد زمین، هویت بومی و منافع عمومی باشند.
مانیفر با اشاره به اهمیت این مبحث گفت: مبحث بیستوچهارم نقطه اتصال مباحث معماری و شهرسازی در مقررات ملی ساختمان است و برای نخستین بار ضوابط طراحی، نظارت و صدور پروانه ساختمانی را در ارتباط با بستر شهری تعریف میکند.
این مبحث از مرحله جانمایی و طراحی تا بهرهبرداری و نگهداری، اصول انطباق ساختمان با محیط پیرامون را تبیین میکند و میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای هویت و کیفیت شهرهای کشور ایفا کند.