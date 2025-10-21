در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی فضا‌های آموزشی و فرهنگی در روستای رستمیه آبادان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: در اجرای این طرح سه کلاس درس و یک باب نمازخانه در مدرسه روستای رستمیه آبادان با زیربنای ۱۵۹ مترمربع و در زمینی به مساحت ۱۴۶۰ مترمربع احداث شده است.

محمد سعیدی پور اعتبار اجرای این طرح را ۲۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات خیری و استانی اعلام کرد و افزود: حضور و مشارکت خیران در عرصه مدرسه‌سازی و بهسازی فضا‌های آموزشی، جلوه‌ای زیبا از همدلی و احساس مسئولیت اجتماعی است.

او ادامه داد: با بهره برداری از این طرح علاوه بر توسعه ظرفیت آموزشی، زمینه ارتقای فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان نیز فراهم شده است.