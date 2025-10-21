پخش زنده
صبح امروز شرایط جوی ودریایی آرامی در هرمزگان حاکم است و بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب وزش بادهای سطحی بر روی دریا پیش بینی میشود و در ارتفاعات شرقی و شمالی استان که مستعد رشد ابر هستند وقوع رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.
وی افزود: بعدازظهر امروز دریا کمی مواج است و با احتیاط شناورهای سبک، شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روزچهارشنبه نیز همین شرایط جوی و دریایی برای استان داریم.
به لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته، افزایش ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.