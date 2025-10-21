به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه ۲۹ مهر در خرمشهر با ۱۰۵، شادگان با ۱۰۳، اهواز با ۱۰۲، ماهشهر با ۱۲۳، آغاجاری با ۱۰۲، بهبهان با ۱۴۵ و شوشتر با ۱۰۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در کارون با ۱۵۹ و سوسنگرد با ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در آبادان، هندیجان، رامهرمز، رامشیر، هفتکل، باغملک، ایذه، دزپارت، ملاثانی، شوشتر، مسجدسلیمان، اندیکا، لالی، شوش، دزفول و اندیمشک در وضع زرد و قابل قبول قرار دارند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.