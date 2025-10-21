۳۰ محکوم مالی نیازمند با گذشت سخاوتمندانه شاکیان و کمک خیران و ستاد دیه، آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بدهی این افراد ۱۰۸ میلیارد تومان بود که ۴۷ میلیارد تومان از این بدهی را شاکیان بخشیدند و زمینه آزادی این ۳۰ مددجو که محکومان مالی، نفقه و مهریه بودند، را فراهم کردند.

حیدر آسیابی افزود: بخشی از این بدهی با کمک خیرین و ستاد دیه تامین شد و بقیه این بدهی را نیز مددجویان، به صورت قسطی می‌پردازند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با آزادی‌های امروز، تعداد مددجویان آزادشده از ابتدای امسال تاکنون درمجموع به ۲۰۱ نفر رسید.