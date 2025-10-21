پخش زنده
سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا، از اصلاح فرآیند صدور، تحویل و تسویه گواهیهای صرفهجویی انرژی برق محققشده در «بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست» با هدف بهبود فرآیند اجرایی و توسعه طرحهای بهرهوری انرژی، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مونا وثوقیفرد» با اشاره به تغییرات جدید اعمالشده در دستورالعمل جدید فرآیند صدور، تحویل و تسویه گواهیهای صرفهجویی انرژی برق گفت: هدف از اصلاحات انجامشده، بهبود فرآیند اجرایی و توسعه طرحهای بهرهوری انرژی از محل بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست است؛ به گونهای که سرمایهگذاران و مجریان طرحهای بهینهسازی بتوانند با سهولت و شفافیت بیشتری نسبت به تحویل و عرضه گواهیهای صرفهجویی در بورس انرژی اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس نسخه جدید دستورالعمل، گواهیهای صرفهجویی انرژی برق در دو نوع مجزا شامل «گواهی اوج» و «گواهی عادی» صادر میشوند.
سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) بیان کرد: گواهی اوج مربوط به میزان صرفهجویی در ایام اوج مصرف برق، یعنی از ابتدای خرداد تا پایان شهریور است و گواهی عادی به صرفهجوییهای محققشده در سایر ماههای سال اختصاص دارد.
وثوقیفرد گفت: تعیین تعرفه محل صرفه جویی انرژی و فرآیند اخذ بهای انرژی در محل وقوع صرفهجویی به عنوان یکی از بخشهای مهم به این دستورالعمل افزوده شده است. این موضوع باعث میشود فرآیند صدور گواهیهای صرفهجویی انرژی با سرعت و شفافیت بیشتری انجام گیرد و در نهایت، سرمایهگذاران بتوانند سریعتر گواهیهای خود را در بازار بورس انرژی عرضه کنند.
سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا تصریح کرد: در نسخه جدید، گواهیهای صادرشده این امکان را دارند که برای تسویه انرژی مصرفی در ساعات مختلف بار شبکه، با اولویت اوج بار، کم باری و میانباری، مورد استفاده قرار گیرند.
به گفته وی، این ویژگی جدید میتواند جذابیت اقتصادی و انگیزه بیشتری برای دارندگان گواهیها و فعالان حوزه بهرهوری انرژی ایجاد کند.
سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) بیان کرد: وزارت نیرو و ساتبا همواره تلاش کردهاند تا با شناسایی چالشها و بهروزرسانی ضوابط فنی و اجرایی، مسیر اجرای پروژههای بهینهسازی انرژی را هموارتر کنند. اصلاح و بازنگری این دستورالعمل به همین منظور انجام گرفته است و گامی مهم برای تحقق اهداف ملی بهرهوری انرژی و کاهش ناترازی انرژی کشور به شمار میآید.