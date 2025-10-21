به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت هفته خوشنویسی، مراسمی با حضور جمعی از استادان و هنرمندان خوشنویس شهرستان مهریز و استان یزد برگزار شد که در این آیین، از فونت مهریز طراحی‌شده توسط استاد غنیمت، هنرمند برجسته مهریزی، رونمایی شد.

در این مراسم، سیدکاظم کمالیان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز، با قدردانی از تلاش هنرمندان عرصه خوشنویسی گفت:«رونمایی از فونت مهریز گامی ارزشمند در مسیر ترویج و ماندگاری هنر خوشنویسی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان مهریز است. خوشنویسان مهریزی همواره در عرصه هنر خوش درخشیده‌اند و امروز نیز شاهد خلق اثری ماندگار از سوی یکی از هنرمندان خلاق این دیار هستیم.»

کمالیان با اشاره به فعالیت‌های انجمن خوشنویسان شعبه مهریز افزود: «در حال حاضر نزدیک به ۴۰ هنرمند خوشنویس در این انجمن عضویت دارند که ۱۲ نفر از آنان دارای مدرک ممتاز و فوق‌ممتاز هستند؛ این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای مهریز در حوزه خوشنویسی و هنر‌های تجسمی است.»

وی هدف از برگزاری این گردهمایی را ترویج هنر خوشنویسی، تقویت ارتباط میان هنرمندان و پاسداشت میراث فرهنگی و هنری شهرستان عنوان کرد و در پایان از تلاش‌ها و خلاقیت‌های استاد غنیمت در طراحی و ثبت فونت مهریز قدردانی کرد.