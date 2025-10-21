به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش و پرورش استان گفت:اگر بتوانیم منش پهلوانی را در دانش‌آموزان نهادینه کنیم، به هدف غایی آموزش و پرورش دست یافته‌ایم.

فخرالدین اسدی همچنین بر اهمیت تربیت همزمان جسم و روح تأکید کرد و افزود: که این طرح بخشی از برنامه‌های کلان وزارت آموزش و پرورش برای ارتقاء سلامت روانی و جسمانی دانش‌آموزان و احیای ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی است.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها موجب تقویت روحیه همکاری، ایثار و جوانمردی در نسل آینده کشور شود.