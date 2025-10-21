امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر تالار‌های بورس کالا میزبان عرضه ۸۹۷ هزار و ۱۵۲ تن انواع محصول است. بیشترین حجم عرضه امروز از آن تالار سیمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز ۲۶۴ هزار و ۱۵۰ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می‌شود.

همچنین در تالار صادراتی نیز قرار است ۲۵۲ هزار و ۵۰۵ تن محصول شامل ۱۰۰ هزار تن کلینکر، ۸۵ هزار و ۹۶۵ تن قیر، ۶۴ هزار و ۹۳۲ تن سیمانریال یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی و ۱۰۰ تن فرآورده‌های نفتی روی تابلو برود و از بستر بورس کالا صادر شود.

امروز ۲۰۵ هزار و ۴۷۲ تن انواع محصول شامل ۱۴۷ هزار و ۴۰ تن تختال، ۵۲ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۶ هزار و ۳۰۴ تن مواد شیمیایی، ۱۰۰ تن مولیبدن و ۲۸ تن کنسانتره فلزات گران بها نیز در تالار حراج باز عرضه می‌شود.

امروز قرار است ۸۸ هزار و ۷۴۷ تن محصول شامل ۶۸ هزار و ۵۹۷ تن مواد پلیمری، ۱۲ هزار تن لوب کات و ۸ هزار و ۱۵۰ تن قیر در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه شود.

تالار صنعتی عرضه ۳۸ هزار و ۸۹۹ تن محصول شامل ۳۸ هزار و ۱۵۹ تن فولاد، ۳۷۵ تن آلومینیوم و ۳۶۵ تن مس را تجربه می‌کند.

امروز تالار فرعی میزبان عرضه ۴۷ هزار و ۳۷۹ تن مواد پلیمری، ضایعات، فرآورده‌های نفتی، چوب و نقره است.