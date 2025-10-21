پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته نابینایان و کمبینایان، آیینی با حضور جمعی از روشندلان، خانوادههای آنان و مسئولان محلی در شهر میمه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره بهزیستی شهرستان شاهینشهر و میمه گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ نفر در شهرستان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند که گروههای مختلفی از جمله معلولان، ایتام و زنان سرپرست خانوار را شامل میشود و از این تعداد، ۳۴۰ نفر از افراد نابینا و کمبینا هستند.
محمدعلی صادقی افزود: یکی از مهمترین فعالیتهای بهزیستی، اجرای طرحهای غربالگری شنوایی و بینایی در سطح شهرستان است و طرح غربالگری شنوایی در بدو تولد نوزادان و غربالگری بینایی برای گروه سنی سه تا شش سال، بهصورت مستمر در مراکز مختلف شهرستان اجرا میشود.
وی گفت: نابینایان و کمبینایان با سه چالش اساسی در زمینه مسکن، اشتغال و درمان مواجه هستند و رفع این مشکلات، نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت خیران نیکاندیش است.