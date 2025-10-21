پخش زنده
سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه خانوادههای شاهد و ایثار گر استان سمنان در دامغان برگزار و از برترین ها تجلیل شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این دوره از مسابفات ۲۵ نفر از منتخبان مرحله شهرستانی در رشتههای قرائت ،تحقیق و حفظ قر امن کریم در ۲ بخش خانمها و آقایان به رقابت پرداختند ؛ ۵ داور قرآنی هم کار ارزیابی شرکت کنندگان را برعهده داشتند
ترویج فرهنگ قرآنی ، کشف استعدادهای قرآنی بویژه در جوانان، آشنایی با معارف اسلامی از مهمترین اهداف این مسابقات
نفرات برتر این دوره از رقابت به مرحله کشوری مسابقات قرآن که دی ماه در مشهد مقدس برگزار میشود راه یافتند.