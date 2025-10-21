بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۳۰ میلیون و ۵۹۹ هزارکیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال طی روز ۲۸ مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۹۰۳ میلیون و ۶۴۵ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف در تابلو مشتقه برق در سه‌شنبه هفته جاری بود؛ این فروش‌ها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱.۳ میلیارد ریال در بازار برق انجامید.

همچنین در این روز ۱۰۶ میلیون و ۹۸۰ هزار کیلووات ساعت دیگر برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی از تابلو فیزیکی برق دادوستد شد.

تابلو فیزیکی برق سبز در این روز میزبان فروش ۸ میلیون و ۲۱۷ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی بود؛ همچنین در این روز ۱۱ میلیون و ۷۵۸ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های توزیع پراکنده و کوچک مقیاس با قیمتی آزاد و رقابتی در تابلو فیزیکی برق آزاد دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۸۰ میلیارد ریال را رقم زد.