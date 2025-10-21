مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: برگزاری جشنواره های مختلف درکنار معرفی ظرفیتهای گردشگری استان منجر به تامین و افزایش نشاط اجتماعی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مراسم افتتاحیه جشنواره غذاهای سنتی و محلی اظهار کرد: گردشگری یکی از سهل‌الوصول‌ترین و راحت‌ترین راه‌ها برای توسعه اقتصادی بوده و تحقق آن نیازمند تقویت زیرساخت‌های گردشگری با جذب سرمایه‌گذاری داخل و خارجی است.

مرتضی صفری با بیان اینکه در این استان بیش از یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت ملی و پنج اثر ثبت جهانی وجود دارد، افزود:، اما آنگونه که باید و شاید در شناساندن این ظرفیت‌ها اقدام نشده است و بنابراین با برگزاری انواع جشنواره‌ها درصدد هستیم این ظرفیت‌ها را به همگان معرفی کنیم.

او ادامه داد: امسال انواع جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره موسیقی و علمی شمس و مولانا و تخم آفتابگردان خوی، جشنواره انگور سیاه میرآباد، انگور سیاه سردشت، جشنواره بادام قوشچی، جشنواره انگور ارومیه و ... در سطح استان برگزار شد.

صفری با بیان اینکه برگزاری این جشنواره‌ها باعث رونق و توسعه اقتصادی استان می‌شود، تصریح کرد: یکی از توصیه‌های استاندار این است که در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی به تامین نشاط اجتماعی نیز توجه شود که برگزاری جشنواره‌های مختلف، باعث تحقق این امر می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۵۵ پروژه عمرانی توسط بخش خصوصی با بیش از ۱۰ همت اعتبار در حال انجام است، اظهار کرد: همچنین پروژه مرمتی بسیاری نیز در حال اجرا است که به باور بنده در دو سال آینده با تکمیل این پروژه‌ها شاهد شکوفایی گردشگری در استان خواهیم بود.

او در پایان با تشکر از مجموعه استانداری آذربایجان غربی، اتاق بازرگانی و شهرداری ارومیه گفت: برگزاری جشنواره غذا با همت و همکاری این مجموعه‌ها و سایر ادارات انجام شده است و جای تقدیر از حضور و همراهی آنها دارد.

ماموستا مامد کلشی‌نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: غذا‌های سنتی میراث ناملموس و ماندگاری هستند که حکایتگر تاریخ و زندگی مردمان این دیار بوده و برگزاری چنین جشنواره‌های ادای دینی به این گنجینه تاریخی است.