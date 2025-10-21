به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پدرام فر با بیان اینکه آنفلوانزا یک بیماری ویروسی و واگیردار است، اظهار کرد: ویروس آنفلوآنزا در نوع‌های مختلف A.B.C.D تا کنون شناسایی شده که گونه‌های مختلف نوع A عامل بیماری در پرندگان و انسان است.

وی افزود: ویروس آنفلوانزای پرندگان معمولاً در ترشحات بدن، به‌ویژه بزاق، ترشحات بینی و مدفوع پرندگان به میزان فراوان وجود دارد و از طریق تماس مستقیم پرندگان وحشی با پرندگان اهلی یا از راه آب آشامیدنی مشترک، می‌تواند موجب آلودگی و انتقال بیماری به پرندگانی مانند مرغ و خروس شود.

پدرام فر هدف از برگزاری این کمیته را پیشگیری، رصد و پایش مستمر بیماری در سطح شهرستان عنوان کرد و بیان داشت: در این نشست نمایندگان دستگاه‌های دامپزشکی و محیط‌زیست نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری از بروز بیماری ارائه دادند.

مسئول واحد بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت دزفول به فعالیت پایگاه دیده‌وری آنفلوانزا انسانی در مرکز بهداشت این شهرستان اشاره و تصریح کرد: این پایگاه به‌صورت مستمر از موارد مشکوک به آنفلوآنزا انسانی نمونه‌گیری می‌کند.

پدرام‌فر در ادامه تأکید کرد: گروه‌های پرخطر مانند سالمندان، مادران باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و افرادی با نقص سیستم ایمنی باید در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.

وی می‌گوید: دو اصل مهم در پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا، رعایت بهداشت فردی و واکسیناسیون است. شست‌وشوی مرتب دست‌ها و رعایت بهداشت تنفسی با استفاده از دستمال یا ماسک هنگام عطسه و سرفه، نقش مؤثری در پیشگیری از گسترش بیماری دارد.