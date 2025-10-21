به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و‌منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های استان رد بخش‌های مختلف و به ویژه کشاورزی گفت: کل قاچاق سوخت در استان به اندازه یک لنج هم نیست نشانی غلط داده می‌شود همانگونه که تلاش‌هایی برای بدنام کردن کولبری میشد، اما با روشنگری‌های انجام شده این سوء برداشت رفع شد از این رو باید برای پیشگیری از بروز مشکل دربخش کشاورزی باید هوشمندانه، با برنامه و تدریجی برای مدیریت سوخت در این بخش تلاش کنیم.

وی در ادامه گفت: قانون تجارت مرزی که با همکاری مجلس و‌دولت تدوین شده است می‌تواند یک روند تجاری قوی را راه اندازی کند، اما عده‌ای تلاش می‌کنند ناموفق جلوه بدهند، باید اجازه نقاظ ضعف و قوت این قانون پس از اجرا و در طول زمان مشخص شود.

استاندار آذربایجان غربی گفت: بخش کشاورزی مصرف کننده عمده آب در استان است ومصرف بی رویه یکی از عاملان وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه است، اما برای رفع مشکل معیشت مردم و‌جایگزین کردن شغل‌های جدید راهکار‌هایی مانند رونق دادن تجارت مرزی -توسعه گردشگری و سرمایه گذاری اجرایی می‌شود که آثار مثبت این طرح‌ها در روند بهبود شرایط دریاچه ارومیه قابل مشاهده خواهد بود.

رضا رحمانی همچنین با تاکید براین که نظارت و‌پیگیری مجلس در اجرای برنامه‌های ستاد احیا دریاچه ارومیه میتواند کارگشا باشد گفت: اصلاح الگوی کشت و اصلاح الگوی آبیاری یکی از راهکار‌های کاهش مصرف آب است امسال باید یک نهضت توسعه روش‌های نوین آبیاری راه اندازی شود که مشارکت و همراهی همه قشرها، دوستداران محیط زیست و دریاچه ارومیه و مجلس برای اجرای این نهضت ضروری است.

وی دربخش دیگری از سخنانش گفت: در تامین اقلام به ویژه کالا‌های اساسی نباید فقط از یک مرز استفاده شود آذربایجان غربی با وجود مرز‌های مهمی که با سه کشور دارد می‌تواند نقش مهمی در واردات این کالا‌ها داشته باشد از استان به عنوان هاب واردات باید استفاده شود و‌همه اتکا واردات نباید به مرز‌های جنوب باشد.

استاندار آذربایجان غربی در پایان بابیان اینکه میز سیب به استان واگذار شده است، اما در سال‌های اخیر حمایت نشده است ادامه داد: جلوی توسعه کشاورزی را باید بگیریم برای این اقدام‌مهم نیازمند تصویب قوانین سخت گیرانه مجلس هستیم تا اقدامات ضمانت اجرایی داشته باشد.