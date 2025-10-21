شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان، از ابتدای سال تاکنون به ۸۷ تَن رسید.

شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۸۷ تَن رسید

شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۸۷ تَن رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این شمار ۲۳ تَن خانم و بقیه آقا هستند.

یحیی میرزاده افزود: در این مدت ۲۲ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری شدند که همه با حال عمومی خوب مرخص شده‌اند.

افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش پشه آئدس قرار نگیرند.

بیشتر بخوانید: موارد ابتلای تب دنگی در هرمزگان به ۷۶ نفر رسید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تاکنون در ۱۰ شهرستان استان پشته آئدس مشاهده شده است.

میرزاده افزود: از ابتدای سال تاکنون از هزار و ۵۰۰ فرد مشکوک به تب دنگی نیز در استان آزمایش گرفته شده است.

اصغر زائری رئیس مرکز بهداشت بندرعباس هم گفت: ۷۰ درصد تجمع پشه‌های آئدس، در چاله‌های آسانسور مشاهده شده است.

بیماری تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله است که تنها با گزش این پشه به فرد منتقل می‌شود.

تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی مانند آب‌های راکد کولر‌ها، آب زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده رها شده، قوطی‌ها و بطری ها، قایق‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

بنابر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.

تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.