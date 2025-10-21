پخش زنده
امروز: -
آذربایجان غربی با تولید ۷/۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی؛ ۶ درصد از تولیدات کشاورزی کشوررا به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با مسئولان و فعالان اقتصادی استان گفت: آذربایجان غربی با تولید ۷/۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی؛ ۶ درصد از تولیدات کشاورزی کشوررا به خود اختصاص داده است و ظرفیت اول صادرات محصولات کشاورزی را داراست.
اصغری ادامه داد: ۳۵ درصد اشتغال مستقیم و ۳۰ درصد اشتغال غیر مستقیم در بخش کشاورزی و ۷ دانشکده کشاورزی و ۲ مرکز تحقیقات بخشی از ظرفیتهای بخش کشاورزی استان است.
ویبا بیان اینکه مشکل اصلی این بخش تنشهای آبی و کاهش بارشها ست افزود: با توجه به شرایط دریاچه ارومیه برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ومعیشت جایگزین اصلاح الگوی کشت ضروری است، مجلس با وضع قانون و تصویب قوانین سخت گیرانه و اعمال ضمانت اجرایی برنامهها کمک کند تغییر الگوی کشت و جلوگیری از توسعه کشاورزی اجرایی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ارومیه نیز در این دیدار گفت: با توجه به ۷ میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی، برای حمایت از این بخش و توسعه صادرات غیر نفتی رفع تعهدات ارزی ضروری است، با توجه به اینکه ۲۰ درصد این تعهدات مربوط به بخش کشاورزی است مجلس از بخش کشاورزی حمایت کند تا در بودجه سال ۱۴۰۵، این معافیتها و تسهیلات در تعهد ارزی لحاظ شود.
کریمی با اشاره به اینکه توسعه کشت عمودی و گلخانهای نیازمندتوجه جدی مجلس است ادامه داد: همایش کشاورزی را بزودی با حضور کشورهای همسایه برگزار خواهیم کرد.