پخش زنده
امروز: -
دختران رزمیکار بوکانی با یک مقام نخست و دو مقام سومی از المپیاد استعدادهای برتر مویتای کشور بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت :تیم دختران مویتای آذربایجان غربی با حضور قهرمانان شهرستان بوکان با عملکردی درخشان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر موی تای ایران، موفق به کسب عناوین ارزشمند شدند، این رقابتها به مدت سه روز و به میزبانی شهر رشت برگزار گردید.
احمد نصرالهی افزود:در این رقابتها، ۲۶ استان کشور و ۲۵۰ ورزشکار شرکتکننده در رشته مویتای دختران در این المپیاد گزارش شده است.
وی اظهارداشت:این دوره از مسابقات در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال برگزار شد و شامل دو بخش «مبارزه» و «مبارزات نمایشی» (وایکُرو و مایموی) بود.
نصرالهی اضافه کرد:تیم موی تای استان آذربایجان غربی با حضور سه ورزشکار در این رده سنی توانست به صورت زیر افتخارآفرینی کند:
۱. لاوین معزز – وزن ۴۸- کیلوگرم 🥇 مقام اول
۲. کارین صالحیان – وزن ۵۱- کیلوگرم 🥉 مقام سوم
۳. دریا رشیدپور – وزن ۶۰- کیلوگرم 🥉 مقام سوم
تنها مدالآوران آذربایجان غربی در این دوره از مسابقات، سه بانوی بوکانی بودند که افتخاری بزرگ برای ورزش بوکان و استان رقم زدند.
مربیگری این قهرمانان را خانمها شیوا احمدی و بفرین محمودی از مربیان پرتلاش و باانگیزه شهرستان بوکان و سرپرستی تیم را خانم لیلی رمضانی، بر عهده داشتند.