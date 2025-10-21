پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی گفت: با کشت ۳ هزار و ۶۵۰ هکتار دانه روغنی کاملینا طی سال زراعی در استان جایگاه نخست کشور در تولید این محصول را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد محمدزاده گفت: کشاورزان استان در سالهای اخیر به دلیل مزایای متعدد کاملینا، به سمت کشت این دانه روی آوردهاند و امروز خراسانشمالی در صدر کشور قرار دارد.
وی افزود: با وجود خشکسالی، از این سطح زیر کشت ۱۶۰ تُن دانه روغنی برداشت و ۵۲۰ تُن از آن بهصورت تضمینی خریداری شد که این امر نهتنها نشانگر رشد چشمگیر تولید است، بلکه نوید درآمد پایدار برای کشاورزان را نیز میدهد.
محمدزاده خاطرنشان کرد: کاملینا تنها یکدانه روغنی نیست، این گیاه مقاوم و اقتصادی، حلقهای برای حفظ خاک، افزایش حاصلخیزی و مقاومت در برابر چالشهای محیطی است.
وی بیان کرد: کشت این محصول موجب استقرار گیاهی قویتر، کاهش آسیبهای سرمازدگی و مقاومت در برابر بیماریها و آفات میشود و به همین دلیل کشاورزان علاقه زیادی به آن پیدا کردهاند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی گفت: در سال زراعی گذشته، از ۳ هزار و ۱۷۰ هکتار زیر کشت کاملینا، حدود هزار و ۸۰۰ تُن محصول برداشت شد و پیشبینی میشود در سال زراعی جاری سطح زیر کشت به ۴ هزار هکتار برسد و تا بهمنماه ادامه داشته باشد.