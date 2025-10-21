گرامیداشت یاد محمود فرشچیان با رونمایی از طرح‌های او، دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با سخنرانی مجید شاهحسینی، رئیس فرهنگستان هنر، محمدعلی رجبی، حسن شهرستانی، عبدالمجید کیانی و عباس بهزادی برپا می‌شود.

همچنین برای نخستین بار در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از اتود‌های فرشچیان از طراحی ضریح امام حسین (ع) و ائمه اطهار علیهم‌السلام در کارگاه‌های ساخت ضریح حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی به نمایش درمی‌آید.

مراسم نکوداشت استاد محمود فرشچیان، ساعت ۱۵ دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در سالن ایران فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر، پایین‌تر از تقاطع خیابان طالقانی، پلاک ۱۵۵۲ میزبان علاقه‌مندان است.