پخش زنده
امروز: -
گرامیداشت یاد محمود فرشچیان با رونمایی از طرحهای او، دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در فرهنگستان هنر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با سخنرانی مجید شاهحسینی، رئیس فرهنگستان هنر، محمدعلی رجبی، حسن شهرستانی، عبدالمجید کیانی و عباس بهزادی برپا میشود.
همچنین برای نخستین بار در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از اتودهای فرشچیان از طراحی ضریح امام حسین (ع) و ائمه اطهار علیهمالسلام در کارگاههای ساخت ضریح حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی به نمایش درمیآید.
مراسم نکوداشت استاد محمود فرشچیان، ساعت ۱۵ دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در سالن ایران فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر، پایینتر از تقاطع خیابان طالقانی، پلاک ۱۵۵۲ میزبان علاقهمندان است.